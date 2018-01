Järkyttävät videot leviävät sosiaalisessa mediassa: Siirtolaismiehiä kidutetaan, perheiltä pyydetään lunnaita

Toinen video on kuvattu samassa kohteessa. Sinä viisi sudanilaista miestä makaa vatsallaan samalla, kun heitä hakataan. Heidän selkänsä ovat arpien ja haavojen peitossa. Miehet pyytävät perheitään myymään jopa talonsa, jotta he saisivat lähetettyä rahaa.

Kidutettavien perheet ovat julkaisseet nämä videot sosiaalisessa mediassa. He kertovat CNN:lle, että videot on lähetetty heille lunnasvaatimusten kera. He oivat julkaisseet videot, sillä haluavat kerätä rahaa lunnaita varten.