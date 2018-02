Jeesuksen oletettu hautapaikka ollut suljettuna verokiistan takia – Jerusalem perääntyi ja jäädytti verovaatimukset neuvottelujen ajaksi

Kiistan takia suosittu turisti- ja pyhiinvaelluskohde Pyhän haudan kirkko on ollut suljettuna sunnuntaista lähtien.

Jerusalemin kaupunki on ilmoittanut, että kirkkokunnat ovat velkaa kaupungille 150 miljoonaa euroa menetettyjä verotuloja. Tänään Israelin pääministerin kanslia kuitenkin ilmoitti, että rahavaatimukset keskeytetään neuvottelujen ajaksi.

– Olemme tällä hetkellä umpikujassa, sillä lainsäätäjien toimia ei voi hyväksyä. He lähettävät tarkastajia kirkkoon kerämään veroja, fransiskaaniveljeskunnan pääsihteeri Farid Joubran sanoo.

Fransiskaanit edustavat katolista kirkkoa. Heidän lisäkseen kirkon hallinnointiin osallistuvat kreikkalaiskatolilaiset sekä Armenian ortodoksikirkko. Myös Egyptin koptikirkolla sekä Etiopian ja Syyrian ortodoksikirkoilla on vastuualueita kirkossa.

Pyhän haudan kirkko on yksi kristikunnan pyhimpiä paikkoja. Monet kristityt uskovat, että juuri täällä Jeesus ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin.

Kaupungin mukaan kirkot keräävät rahaa kauppapaikoilla

Kiistassa kyse on rahasta. Jerusalemin kaupunki on vaatinut kirkkokunnilta veroja, koska osassa kirkkojen omistamista rakennuksista on kaupallista toimintaa kuten hotelleja ja kauppoja.