Jihad-asiantuntija: Terrorismin laineet lyövät Eurooppaan - jihadistien pääkohde on kuitenkin muslimimaailma

Jihadistien ensisijainen toiminta-alue ja pääkohde on kuitenkin Lähi-idässä ja eteläisessä Aasiassa, sanoo jihadia tutkiva ja aiheesta väitöskirjaa tekevä Atte Kaleva.

– Meistä saattaa näyttää siltä, että Eurooppa on jihadistisen terrori-iskuaallon kohde. Niin se varmasti onkin, koska täällä tapahtuu iskuja, mutta (jihadismin) fokus ei ole pääasiallisesti Euroopassa vaan siellä, ja sieltä lyö laineita tänne jotka sitten aiheuttavat täällä terroritekoja, Kaleva toteaa MTV:n uutisten haastattelussa.

Tavoitteena koko uskonyhteisö kalifaatissa

– Kaikilla jihadisteilla ja salafisteilla on päämääränä, että koko umma eli uskonyhteisö yhdistettäisiin yhden kalifin alaisuuteen, ja sitten koko maailma islamisoitaisiin, ja yhden kalifin alaisena kaikki olisivat hurskaita muslimeja. Tämä on jihadistien pitkän tähtäimen suunnitelma. Lähifokus on, että Lähi-idän ja eteläisen Aasian muslimienemmistöiset maat saadaan heidän mielestään oikean islamin piiriin, Kaleva analysoi.