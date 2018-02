Yli 90 tyttöä kadoksissa Nigeriassa – Boko Haram hyökkäsi

Tyttöjen kohtalosta ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa. Nigerian presidentti Muhammadu Buhari on lähettänyt Yoben kylään kaksi ministeriä tutkimaan asiaa.

Presidentin tiedottaja ei ole vahvistanut tyttöjen katoamista. Nigerian poliisi on kieltänyt, että tytöt olisi siepattu.

Lähteiden mukaan kuitenkin 91 tyttöä puuttui koulusta. Seitsemän vanhempaa on kertonut Reutersille nimettömänä, että heidän tyttärensä ovat kadonneet. He puhuivat toimittajalle nimettömänä, koska he pelkäävät henkensä puolesta.