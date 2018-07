Jupiterilta löydettiin kymmenen uutta kuuta

Kaikki juuri löydetyt kuut ovat suhteellisen pieniä. Niiden arvioidut läpimitat ovat noin yhdestä kilometristä neljään kilometriin. Jupiter itse sijaitsee viidentenä planeettana aurinkokunnassamme ja sen ympärysmitaksi on laskettu jopa lähes 143 000 kilometriä. Jupiterin isoimman kuun, Ganymeden, läpimitta taas on peräti noin 5 200 kilometriä. Löydökset teki Carnegie-instituutin tutkijaryhmä, jota johtaa astronomi Scott Sheppard.

– Valetudo kulkee ikään kuin valtatiellä väärään suuntaan. On siis hyvin todennäköistä, että se törmää muihin kappaleisiin ja on varmasti jo osittain törmännytkin.

Jupiterilla on eniten kuita aurinkokunnassamme. Sen 79 kuusta 53 on saanut nimen, joista Valetudo on tuorein. 26 on nimeämättä, eikä esimerkiksi juuri löydetyistä kuista kuista saanut nimen kuin Valetudo. Saturnus on seuraavana 62 tunnistetulla kuullaan.