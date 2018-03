Kaikki Venäjän vaaleista: Ennakkoäänestys Siperian erämaissa, Putin kieltäytyy tv-väittelyistä...

Venäjällä on parhaillaan käynnissä presidentinvaalien ennakkoäänestys - varsinainen vaalipäivä on tasan viikon päästä sunnuntaina. Vaalitoimitsijat ovat jalkautuneet eri puolille maata, ja vaalihuoneistoja on pitänyt järjestää myös erittäin harvaan asutuille alueille Siperiassa. TV-väittelyitä on pidetty useita, mutta istuva presidentti Vladimir Putin on kieltäytynyt osallistumasta niihin.