Kaikkien Indonesian turmakoneen matkustajien pelätään kuolleen – lennolla oli myös kaksi lasta ja vauva: "Löydettyjen uhrien ruumiit eivät olleet ehjiä"

Etsintä- ja pelastusoperaatio on käynnistetty lentoyhtiö Lion Airin matkustajakoneen syöksyttyä mereen maanantaiaamuna. Onnettomuus tapahtui vain 13 minuuttia koneen nousun jälkeen. Koneen oli määrä lentää Jakartasta Sumatran saarelle.

Video: Etsintä- ja pelastusoperaatio on käynnissä. Merellä kelluu omaisuutta sekä lentokoneen paloja.

Merestä on löydetty tähän mennessä laukkuja, vääntyneitä puhelimia ja lentokoneen osia. Pelastajat eivät odota löytävänsä eloonjääneitä. Silminnäkijöiden mukaan Tanjung Priokin satamaan olisi tuotu jo kuusi ruumispussia, uutisoi Sky News .

– Ennusteeni on, ettei kukaan selvinnyt. Löydettyjen uhrien ruumiit eivät olleet enää ehjiä ja aikaa on kulunut tunteja. Todennäköisesti 189 ihmistä on kuollut, kertoo operaatiota johtava Bambang Suryo.