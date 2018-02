Kaksi valtavaa käärmettä kuoli toisiinsa kietoutuneina – harvinainen kuva hämmästyttää ympäri maailmaa

Verkkopyton on maailman pisimmäksi kasvava käärmelaji. Malesiasta tavattiin toissavuonna noin 250 kiloa painava kahdeksanmetrinen yksilö. Pismpien yksilöiden on kerrottu kasvaneen jopa lähes kymmenmetrisiksi. Se tappaa saalinsa kietoutumalla niiden ympärille, ja kiristämällä otetaan aina saaliin uloshengityksen jälkeen. Käärmeen on kerrottu tappaneen ja nielleen myös ihmisiä.