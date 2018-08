Kaliforniaa käristävät maastopalot eivät hellitä – 117 000 hehtaaria maata palanut, 7 kuollut

Viranomaiset kertoivat seitsemännestä kuolonuhrista lauantaina. Aikaisemmin on kerrottu kuuden ihmisen kuolleen Carrin alueen paloissa.

Viranomaiset ovat evakuoineet lisää asukkaita Mendocinon, Laken ja Colusan alueilla. Pelkästään Mendocinon alueelta on evakuoitu noin 20 000 asukasta. Mendocinon paloa kutsutaan jo kuudenneksi tuhoisammaksi maastopaloksi Kalifornian historiassa. Neljä pahimmista paloista on palanut vuoden 2012 jälkeen.

Yli sata taloa on tuhoutunut Mendocinossa ja läheisellä Carrin alueella taas on tuhoutunut yli 1 500 rakennusta. Viranomaiset ovat kertoneet, että noin 40 prosenttia Carrin 58 000 hehtaarin paloalueesta on hallinnassa. Carrin palo sai alkunsa ilmeisesti rikkoutuneesta renkaasta.