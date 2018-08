Kalifornian jättipalojen silminnäkijä: Puut tuntuivat räjähtelevän ja tuli suorastaan karjui

Tähän mennessä tuli on polttanut maastoa 118 000 hehtaaria, ja paloalue laajenee edelleen.

Palo on laajuudeltaan lähes Los Angelesin suurkaupungin kokoinen. Laajentuminen tapahtui sen jälkeen, kun kaksi aiemmin erillään raivonnutta paloa yhdistyivät.

Tähän mennessä Mendocinon kansallispuiston palo on tuhonnut 75 taloa, ja tuhannet alueella asuvat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Pohjoisen suurpalon sammutustöihin osallistuu lähes 4 000 pelastajaa. Se ei kuitenkaan ole osavaltion ainoa maastopalo. Sammutustöissä on mukana noin 14 000 henkilöä ympäri osavaltiota.

Kaliforniassa on totuttu maastopaloihin, mutta tänä vuonna tilanne on aiempaa paljon pahempi. Tutkijoiden mukaan palojen aiheuttaja on yksiselitteisesti ilmastonmuutos. Piinaava helle kuivattaa maastoa, ja voimakkaat tuulet auttavat paloja leviämään ennätyksellisen laajoille alueille.