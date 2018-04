Kaliforniassa tuhansia viinitoimituksia on jumissa USA:n ja Kiinan kauppasodalla uhkailujen vuoksi

– Olemme panostaneet paljon rahaa, aikaa ja energiaa 23 vuoden aikana sinne. Kiina on meidän kymmenen tärkeimmän vientimaan joukossa ja viemme yli 70 maahan, Wente Vineyardsin kansainvälisen kaupan varapääjohtaja Michael Parr sanoo MTV Uutisille.

Kiina on Kalifornian osavaltion kolmanneksi tärkein vientikohde Kanadan ja EU:n jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2016 Kaliforniasta vietiin viiniä ja pähkinöitä Kiinaan kahden miljardin edestä. Maanviljelijät ovat huolissaan, sillä kummatkin tuotteet ovat nyt Kiinan uhkaamalla tullilistalla.

– Minulla on varastossa viiniä, joiden pitäisi olla jo matkalla Kiinaan, mutta nyt maahantuojat eivät halua viedä niitä. Toimitukset seisovat myös muilla. Koko Kalifornian viiniteollisuus on sijaiskärsijänä, vaikkei tässä ole lainkaan kysymys viinistä, Parr sanoo.

Päästeleekö Trump vain höyryjä?

Lainsäätäjät yhä toivovat, että Trumpin kauppasota-puheet on vain höyryjen päästämistä, mutta osa pelkää pahinta.

– Kiinalaisten kuluttajien päätöksellä on iso vaikutus. Kiinan viinimarkkinat ovat vasta avautumassa ja heillä on tapana noudattaa valtion linjaa. Jos hallinto on USA:n vastainen, todennäköisesti myös kansalaiset lakkaavat pitämästä kalifornialaisista viineistä, Parr arvioi.