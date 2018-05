Kanerva Ukrainaan pohditusta rauhanturvaoperaatiosta – tavoitteena Suomenkin osallistuminen

– Katse on tietenkin siinä, että Itä-Ukrainan humanitäärinen tilanne on hirvittävä. Toiseksi siinä, että meidän pitää tietää siitä realismista, joka Itä-Ukrainassa vallitsee, Kanerva kertoo.

Ukrainaan on pohdittu rauhanturvaoperaatiota. Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen on ehdottanut operaatioon Suomellekin roolia. Rasmussen on sanonut, että rauhanturvaajien pitäisi tulla ennen kaikkea Naton ulkopuolisista maista.