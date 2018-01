Karmea turma sairaalassa: Intialaismies kuoli, kun magneettikuvauslaite imaisi hänet

The Guardian -lehden mukaan 32-vuotias Rajesh Maru ei itse ollut sairaalassa hoidettavana, vaan tullut tapaamaan sinne sukulaistaan.

Sairaalassa on aloitettu tarkempi kuolemansyyn selvittäminen. Tutkimusten mukaan nuorempi hoitaja oli pyytänyt Marua tuomaan happisylinterin hänelle sairaalahuoneeseen. Onnettomuus tapahtui välittömästi, kun Maru oli astunut huoneeseen. MRI-laite oli jäänyt vahingossa päälle.

MRI-laite on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, joka tuottaa ympäristöönsä voimakkaan magneettikentän. Metallisia esineitä ei missään nimessä voi tuoda huoneeseen silloin kun kone on päällä. Kuvausta ei esimerkiksi voi tehdä potilaalle, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori, koska tällaisten implanttien toiminta häiriintyy magneettikentän vaikutuksesta.