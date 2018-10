Karmea vesipula vaivaa Irakia – naapurimaat rakensivat padot suurten jokien yläjuoksulle: "Jouduimme myymään karjammekin"

Pato peitti alleen 10 000

Yksi vastikään valmistunut rakennelma on Ilisun pato kaakkoisessa Turkissa. Se paitsi on peittänyt alleen 10 000 vuotta vanhan Hasankeyfin kaupungin, myös vähentänyt Tigrisin virtausta.

Suolainen vesi tappaa kaloja ja karjaa

Joenpinnan lasku on johtanut siihen, että Persianlahdelta virtaa suolaista vettä Shatt-al-Arabiin, jokeen, jossa Tigris ja Eufrat ovat yhdistyneet. Joen varrella on muun muassa 2,5 miljoonan asukkaan Basra.

Basran hallintoalueen viljelykelpoinen maa on kutistunut 87 prosenttia maaperän suolaisuuden takia, uutisoi Gulf News viime elokuussa. Suolapitoisuuden nousu on tappanut kaloja ja karjaa ja rikkonut vedenpuhdistusjärjestelmiä.

Maatalous on Irakin toiseksi merkittävin tuotantosektori öljyn jälkeen. 70 prosenttia irakilaisten ruoasta on nykyään ulkomailta tuotua, ennen maa oli omavarainen ruoan suhteen.

Eteläisen Irakin jokialueen suoalueen vanha kulttuuri on vaarassa jälleen tuhoutua. Alueelle tunnusomaista on ollut vesipuhvelien kasvattaminen, ja muun muassa riisin ja vehnän viljely.

– Elämämme on riippuvainen soista. Nyt täällä on vähemmän vettä, suo kuivuu. Olemme myyneet karjamme, koska eläimet tarvitsevat vettä ja soita, sanoi vesipuhvelipaimen Mohammed Ghan uutiskuvapalvelu Aptn:lle elokuussa.

Lähi-idän rooli ilmastonmuutoksessa on "sopeutua"

Maailmanpankki on arvioinut, että Lähi-idän ensisijainen rooli ilmastonmuutoksessa on sopeutua, ja vähäpäästöinen kasvustrategia on "toissijaisempaa", vaikka alue on tärkeä öljyntuottaja.