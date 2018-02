Karu raportti hyväksikäytöstä Syyriassa – sodan keskellä apua jakavat miehet hyväksikäyttävät naisia ja lapsia

Raportin mukaan joidenkin syyrialaisten naisten ja lasten kerrotaan jopa menneen naimisiin väliaikaisesti, jotta he voisivat antaa seksuaalisia palveluksia vastineeksi ruoka-avusta. Lesket ja eronneet naiset ovat raportin mukaan kaikkein haavoittuvaisimpia seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Avun vastaanottamisesta stigma



BBC:n haastattelemat avustustyöntekijät kertovat, että hyväksikäyttö on niin yleistä, että jotkut syyrialaiset naiset eivät suostu enää ottamaan apua vastaan jakelukeskuksista. Avun vastaanottamisesta seuraa stigma, sillä muut olettavat avunsaajan tarjoavan itseään vastineena avulle.

– Naisia ja lapsia täytyy suojella, he yrittävät hankkia ruokaa, saippuaa ja muita perustarvikkeita selviytyäkseen. Viimeinen asia, jota he tarvitsevat, on mies, joka vaatii heiltä seksiä vastineeksi avusta, kun avustustyöntekijään pitäisi voida luottaa, avustustyöntekijä Danielle Spencer kertoo BBC:lle.