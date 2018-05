Karut kuvaparit Israelin kahdesta eri todellisuudesta: Ivanka Trump hymyilee selfiessä kun Gazan kaistalla kannetaan haavoittuneita

Savua ja selfieitä

Ihmiset ottivat itsestään kuvia uuden lähetystön edustalla suurlähetystön avajaisissa maanantaina 14. toukokuuta. Lähetystö sijaitsee Arnonan naapurustosssa Jerusalemissa (vas). Palestiinalaismielenosoittaja heiluttaa köyden pätkää Gazan kaistan tuntumassa. Israelin armeija on perustellut kovia otteitaan rajojensa turvaamisella.

Trump ilmoitti tunnustavansa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtävänsä Yhdysvaltain lähetystön kaupunkiin joulukuussa 2017. Päätöstä on kritisoitu laajalti.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu (toinen vasemmalta) vaimonsa Sara Ben-Artzi kanssa sekä Yhdysvaltain presidentti Trumpin tytär Ivanka Trump (ensimmäinen oikealta) puolisonsa Jared Kushnerin kanssa osallistuivat lähetystön avajaisiin. Presidentti Trump esitti tilaisuudessa videotervehdyksensä. Gazan protesteissa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yli 60 henkeä.

Arvioiden mukaan Yhdysvaltain toimiminen Lähi-idän rauhanvälittäjänä ei ole mahdollista saati uskottavaa. Suurlähetystön avajaisissa puhuneen Trumpin vävyn Jared Kushnerin mukaan avajaispäivä tullaan muistamaan, kun alueelle on saatu rauha.

– Kun alueelle on saatu rauha, tulemme muistamaan tämän päivän siitä, että alkoitimme tämän matkan juuri tänään, Kushner sanoi The New York Timesin mukaan.