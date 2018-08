Kiinalainen toisinajattelija pidätettiin kesken lähetyksen: "Taas ne tulevat... Mitä te teette? Ette saa tulla kotiini"

Sun oli kotoaan käsin The Voice of American puhelinhaastattelussa ja hän kertoi olevansa huolissaan Kiinan hallituksen investoinneista Afrikassa.

Kiina on investoinnut valtavasti rahaa Afrikkaan, muun muassa alueellisen vallan lisäämiseksi ja tulevaisuuden ruoansaannin turvaamiseksi.

– Minulla on oikeus sananvapauteen, Sun sanoi ennen kuin linja katkaistiin.

"Ei tuhlata rahojamme Afrikkaan"

– Taas ne tulevat, Sun sanoi kesken haastattelun ja lisäsi, että 6-8 ihmistä on murtautunut hänen kotiinsa.

– Minä kerron teille, mikä on väärin. Ihmiset ovat köyhiä. Ei tuhlata rahojamme Afrikkaan, se ei ole hyväksi maallemme tai yhteiskunnallemme.

– Mitä te teette? Ette saa tulla kotiini, minä kerron teille, se on laitonta.

Hakattiin pahasti haudalla käynnin takia

Voice of American toimittaja on kertonut, että hän yritti tavoittaa Sunia vielä tämän jälkeen puhelimitse sekä sosiaalisen median kautta, mutta yritykset eivät ole tuottaneet tulosta.

The Guardian kertoo, että Sun on tällä hetkellä kotiarestissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun hän on joutunut ongelmiin viranomaisten kanssa.