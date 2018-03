Kiinan avaruusasema kohtaa lähipäivinä liekehtivän loppunsa – putoaa hallitsemattomasti maahan

Asiantuntijat kuitenkin vakuuttavat, että avaruusromun putoaminen päälle on paljon salamaniskua epätodennäköisempää.

Kunniahimoisen ohjelman häpeäpilkku

Tiangong1 eli Taivaan palatsi -asema painaa kahdeksan ja puoli tonnia ja se on noin 12 metriä pitkä. Se laukaistiin kiertoradalleen vuonna 2011 ja sen seuraaja Tiangong2 toissa vuonna. Ne ovat olleet prototyyppejä, joiden laukaisulla on ollut tarkoitus valmistella pysyvän 20 tonnin aseman laukaisua noin vuonna 2022.

Tiangong1:stä on tullut kuitenkin Kiinan kunnianhimoisen avaruusohjelman häpeäpilkku. Kiina ilmoitti YK:lle kaksi vuotta sitten aseman ”lakanneen toimimasta” ilmoittamatta toimimattomuudelle syytä. Kiina on menettänyt yhteyden asemaan, ja nyt se on putoamassa ilman kontrollia maahan.