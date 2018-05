Kilauean voima ei laannu – taas uusia evakuointeja Havaijilla

Nyt tilanne on sama laavan hiipiessä yhä lähemmäs asuinaluetta, jossa sijaitsee noin 500 taloa. Suurin osa niistä on loma-asuntoja.

Motti pahin vaihtoehto

Tulivuorenpurkaus on aiheuttanut myös sähkökatkoja ja joillekin alueille on vaikea saada puheyhteyttä.

Myrkkykaasuja ja lasinsiruja



Havaijin pormestari Harry Kim on jatkanut saarelle julistettua hätätilaa, joka mahdollistaa väliaikaisten suojien rakentamisen ilman aikaa vievää byrokratiaa.

TuhkahavaintojaTyynenmeren saarilla



Välillä tulivuori on kuitenkin sylkenyt tuhkaa korkeuksiin sellaisella voimalla, että purkauksesta syntyvistä aineksista on tehty havaintoja ainakin Marshall-saarilla, Micronesiassa ja Guamissa.

Kilauean tämänkertainen purkaus on avannut yli 20 uutta kraateria, joista laava on päässyt pinnalle. Kuukauden kuluessa laava on muuttunut yhä juoksevammaksi ja liikkuu entistä nopeammin.