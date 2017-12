"Kim Jong-un" herätti hämmästystä New Yorkissa – vilkutteli kansalle ja kävi parturissa

"Kim Jong-un" nostatti lokakuussa hämmennystä kävellessään henkivartijansa kanssa valtiomiesmäisen rauhallisesti New Yorkin Manhattanin ja Harlemin katuja.

Kierros vei johtajan myös muun muassa Wall Streetin Nasdaq-pörssin ja New Yorkin tunnetuimpiin kuuluvan rakennuksen, Empire State Buildingin edustalle. Vierailu päättyi New Yorkin korealaiskortteleihin, jossa "Kim" herätti ansaittua huomiota.

"Kim" on aiemmin nähty myös muun muassa Rio de Janeiron olympiakisoissa viime vuoden elokuussa sekä yhdessä "Trumpin" kanssa Hongkongissa tämän vuoden tammikuussa.

"Kim" on oikeastikin Kim

New Yorkissa lokakuussa nähty "Kim" on todellisuudessakin Kim. Kyseessä on Etelä-Korean pääkaupungista Soulista kotoisin oleva 27-vuotias liiketalouden opiskelija Kim Minyong.