Kim Jong-un täyttää vuosia – kuvat hoikan pojan matkasta Pohjois-Korean ydinpommilla uhkailevaksi diktaattoriksi

Kim Jong-un poseeraa isänsä, Pohjois-Korean silloisen johtajan Kim Jong-ilin kanssa. Kim Jong-ilillä oli elämänsä aikana neljä kumppania ja yhteensä ainakin viisi lasta kolmen kumppanin kanssa. Kim Jong-un on tehty kolmannen kumppanin Ko Young-huin kanssa ja Jong-un on tämän pariskunnan kolmesta lapsesta keskimmäinen. Kuvan epäillään olevan vuodelta 2009. Pohjois-Korean ilmoituksen mukaan Jong-il kuoli sairauskohtaukseen 69-vuotiaana yksityisjunassaan joulukuussa 2011. Kim Jong-un on kuvanottohetkellä 26-vuotias.