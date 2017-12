Kim Wallin murhaa koskevasta kirjasarjasta massiivinen kritiikkitulva: Kustantamo jättää julkaisematta jatko-osat

– Ajattelimme, että on tärkeää avata tapahtumat kirjan muodossa, sillä kirja on formaatti, jossa tapausta voidaan käsitellä syvällisemmin, kertoo Jørgen Balle Olesen Saxolta Expressenille.

Kirjasarjaa on kritisoitu, koska ruotsalaistoimittajan murhasta on kulunut vasta vähän aikaa. Kirjan kirjoittanut Thomas Djursin on seurannut Wallin murhasta epäiltyä Peter Madsenia kahdeksan vuoden ajan. He ovat olleet kirjeenvaihdossa myös Madsenin vankeuden aikana.