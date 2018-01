Kirjeenvaihtajan kirja-arvio: Uudesta Trump-kohukirjasta tulee likainen olo, jonka jälkeen on pakko päästä suihkuun

Wolff osaa kirjoittaa mehevästi, mutta todellisuudessa kirjassa ei ole uutta pureskeltavaa kuin Steve Bannonin esittämät syytökset Trumpin perheenjäseniä vastaan. Trumpin mielenterveyttä on kyseenalaistettu ennenkin. On myös useita teorioita, kuinka Trump pyrki presidentiksi vain dollareiden ja julkisuuden tähden.

Osa Wolffin saamasta kritiikistä johtuu varmasti muiden toimittajien kateudesta, mutta kirjan suurin ongelma on, ettei Wolff ole tarpeeksi läpinäkyvä. Hän ei kerro tarkemmin, mitkä tapahtumat hän on itse todistanut ja mitkä mahdollisesti kuullut. Esimerkiksi Wolffin mukaan Ivanka Trumpin suunnitelma on olla ensimmäinen naispresidentti. Wolff kirjoittaa, kuinka kauhistunut Bannon oli, kun Ivankan ja Jared Kushnerin suunnitelma raportoitiin hänelle. “He eivät sanoneet niin? Lopeta. Älä viitsi. Oikeasti! He eivät oikeasti sanoneet niin? Älä sano. Herranen aika”, Wolff kirjoittaa Bannonin sanoneen.