Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump mustamaalaa liittovaltion poliisia ja painostaa oikeusministeriötä FBI:n tutkintaan – kuulostaako syyttömän touhulta?

Lehden mukaan Trumpin vanhin poika Donald Trump Junior olisi tavannut Trump Towerissa kampanjan aikana venäläisten lisäksi Saudi Arabian ja Arabiemiraattien prinssien edustajan sekä israelilaisen sosiaalisen median vaikuttajan. Emme tiedä suostuiko Trump Jr. tarjottuun apuun, mutta tapaamisen ajoitus on ongelmallinen. Ulkomaisten sekaantuminen Yhdysvaltain vaaleihin tai sen kampanjoihin on lain vastaista.

Trump on hyökännyt FBI:n Venäjä-tutkintaa vastaan Twitterissä sen alkuajoista lähtien, mutta sunnuntaina läikkyi kevytkola yli. Trump ilmoitti vaativansa oikeusministeriötä selvittämään vakoiliko FBI hänen presidentinvaalikampanjaansa. Trumpin väitteelle ei ole ainakaan julkisuudessa todisteita. Presidentin puuttuminen oikeusministeriön toimintaan on erittäin poikkeuksellista. Viimeisempiä kaikuja tällaisesta yhteenotosta on presidentti Richard Nixonin ja Watergaten ajoilta.