Kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdestä asiasta Trump ja Bannon ovat samaa mieltä – Trumpin perhe on pulassa

Presidentti Donald Trump puhui lämpimästi entisestä päästrategistaan Steve Bannonista vielä lokakuussa Valkoisen talon ruusupuutarhassa: “Minulla on erittäin hyvä suhde Steve Bannonin kanssa. Steve on ollut ystäväni pitkään, pidän hänestä kovasti”. Trumpin äänensävy kuitenkin muuttui, kun Bannon aloitti hänen lähipiirinsä kritisoimisen. “Bannon on menettänyt järkensä. Hänellä (Bannonilla) ei ollut voiton kanssa mitään tekemistä”.