Kokenut suomalaissukeltaja: Thaimaan pelastusoperaatio jännitysnäytelmä – "Odottaminen on varminta, pojat kokevat siinä iässä olevansa kuolemattomia"

– Tämä on enemmän kuin kukaan keksisi laittaa esimerkiksi elokuvaan tällaisesta asiasta.

"Pahkurainen sukellus"

– Jos luolassa on kuivia alueita, missä pitää kävellä, silloin pelastettava pitäisi vapauttaa ja paketoida uudelleen seuraavaa sukellusta varten.

– Se voi olla aika työlästä ja pelastettavan stressitaso voi olla seuraavaa sukellusta varten sellainen, että häntä on vaikeaa saada enää takaisin veteen, kun sieltä on kerran päästy pois.

Pojat tottuneet jo pimeään

– Tietysti odottaminen on tyypillisesti varminta, jos tilanne löytöpaikalla on vakaa. Kannattaa mahdollisesti seurata tilannetta ja odottaa. Veden pumppaamisestakin on puhuttu, mutta vaikea täältä käsin arvioida riittääkö mikään pumppausteho semmoiseen.