Kolme amerikkalaisvankia vapaaksi Pohjois-Koreasta – keitä he ovat ja miksi heidät vangittiin?

Kim Dong Chul, 62, on kotoisin Fairfaxin kaupungista Virginiasta. Koeralas-amerikkalaista alkuperää oleva Kim on lähetystyöntekijä ja hän sai 2016 kymmenen vuoden pakkotyörangaistuksen kumouksellisesta toiminnasta. Pohjois-Korean uutistoimiston mukaan Kim on tunnustanut syyllistyneesä "anteeksiantamattomaan vakoiluun" ja katunut syvästi tekoaan. Uutiskanava CNN haastatteli Kimiä Pjongjangissa tammikuussa 2016, jolloin Kim sanoi, että hänet pidätettiin lokakuussa 2015 Rasonin kaupungissa lähellä Kiinan rajaa, ja että hän oli vakoillut "etelä-korelaisten tahojen" laskuun. Pohjois-Korealainen nimetön loikkari kuitenkin sanoi, että Kim oli tehnyt lähetystyötä.