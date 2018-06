Kolme katolista piispaa eroaa Chilen pedofiliaskandaalin johdosta – paavi siunasi irtisanoutumiset

Taustalla on kirkon sisäinen hyväksikäyttöskandaali, jonka keskiössä on pappi Fernando Karadima. Kirkko totesi vuonna 2011 valmistuneessa selvityksessä, että Karadima hyväksikäytti lapsia 1970- ja 1980-luvuilla Santiagossa.

Yksi nyt irtisanoutuneista piispoista on Karadiman entinen alainen Juan Barros, jota on syytetty Karadiman suojelemisesta. Hänet nimitettiin Osornon hiippakunnan piispaksi vuonna 2015 paavin päätöksellä. Nimitystä kritisoitiin jo tuolloin, sillä uhrien mukaan Barros on todistanut hyväksikäyttöä tekemättä asialle mitään.