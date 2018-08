Kolme venäläistoimittajaa surmattiin hämärissä olosuhteissa – tutkivat palkkasotilasryhmän toimia Keski-Afrikan tasavallassa

Toimittajien ajoneuvoa kohti aloitettiin tulittaa maanantaina illalla paikallista aikaa, kun he olivat matkalla pääkaupunki Banguista Sibutin kaupunkia kohti. Toimittajat kuolivat hyökkäyksessä. Sibutin paikallisviranomaisen mukaan hyökkääjiä oli noin 10, he puhuivat arabiaa ja he olivat pukeutuneet muun muassa turbaaneihin. Kuljettaja onnistui pakenemaan hyökkäyksessä ja hälyttämään apua.