Kolmekymmentä vuotta sitten varastettu Chagall-maalaus palautui takaisin omistajilleen: Arvotaulu lojui ullakolla vuosikymmeniä

Varastetun maalauksen Othello and Desdemona alkuperä selvisi, kun se yritettiin myydä Washington D.C:ssä sijaitsevaan taidegalleriaan jo toistamiseen.

Maalauksen varastanut mies toimi oikeuden asiakirjojen mukaan palkattuna työntekijänä taulun omistaneen Ernest and Rose Hellerin ylä-Manhattanilla sijaitsevassa talossa. Miehellä oli vapaa pääsy korjaussyistä talon eri asuntoihin.

Varkaus on liittovaltion lakien mukaan jo vanhentunut, mutta taulun alun perin varastanut mies oli ehtinyt istua tuomioita aiemmista ryöstöistä. Hän oli myynyt varastettua omaisuutta ja jäänyt niistä kiinni.

Maalauksen omistanut newyorkilaispariskunta on jo kuollut, mutta arvotaulu siirtyy heidän sukulaistensa kautta hyväntekeväisyyteen. Maalaus on arvokas, ei vain rahallisesti, vaan myös kulttuurihistoriallisesti. Taulu on peräisin Chagallin varhaisilta vuosilta.