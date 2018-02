Kolumni: Uskooko Xi Jinping olevansa mahtavampi kuin Mao? – Kiinan "keisari" haluaa olla vallassa kuolemaansa asti

Hänen kautensa päättyisi normaalisti vuonna 2023. Xi on puheissaan toistanut tavoittelevansa suurta modernia sosialistista yhteiskuntaa vuoteen 2050 mennessä.

Internetin keskustelupalstoja suljettu

Ensinnäkin Aasiassa ikä ei ole pahe, vaan paremmminkin hyve. Ajatellaanpa sitten Singaporen Lee Kuan Yewiä tai Indonesian Suhartoa. Molemmat olivat vallassa, kolme vuosikymmentä. Suharto oli kuollessaan 87 -vuotias ja Lee 92-vuotias. Deng Xiaoping kuoli 93-vuotiaana. Mutta tärkeämpää kuin vanhuus ja viisaus on se, etteivät Xin ajamat uudistukset ole edenneet haluttua tahtia.

Presidentti Xi on saanut korruption vastaisella politiikallaan myös paljon vihamiehiä. Vallasta luopuminen tekisi hänen asemastaan tukalan. Myös talouskasvun hidastuminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen vaativat vahvaa ja pitkän aikavälin johtajaa. Kiinaliseen tyyliin presidentin valtakausien venyttämisen vastustajat on vaiennettu ja internetin keskustelupalstoja on suljettu.