Kommentti: Berliinin selkäranka ei kestä Washingtonin kiristystä – raha ratkaisee

Ehkä ainoa, mistä Saksaa, Ranskaa ja Iso-Britanniaa ei voi juuri nyt syyttää on viivyttely. Mahtimaiden ulkoministerit neuvottelevat jo ensi tiistaina iranilaisen virkaveljensä kanssa.

EU on kuitenkin jo nyt osoittanut sekä heikkoutensa että pelkonsa. Unionia uhkaa jakautuminen, koska Saksa murenee USA:n painostuksen alla. EU:n suurin kansantalous vetäytyy Iranin ydinsopimusta tukevasta rintamasta, jos Yhdysvaltain pakotteet vaikeuttavat saksalaisten yritysten kauppaa USA:n kanssa.

Yrityksiä suojeltava



Ja ne vaikeuttavat vääjäämättä. Saksan vienti USA:han oli viime vuonna yli 110 miljardia euroa. Trumpin kolistelu kauppasotakivääreillä on jo muutenkin saanut saksalaiskonsernit takajaloilleen. Vaikeuksia ei enää haluta lisää.

Saksan talousministeri Peter Altmaier on uhkaavan kauppasodan rintamia järjesteltäessä korostanut, että avointa vastakkainasettelua kannattaa välttää. Iran-kysymyksessä hän vetää samaa linjaa.

Voimia ei pidä yliarvioida



Altmaier on liittokansleri Angela Merkelin oikea käsi. Myös Merkel on varoittanut EU:ta ”voimien yliarvioimisesta”, kun se yrittää pelastaa Iranin kanssa, mitä pelastettavissa on.