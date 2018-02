Kommentti: Kaivakaa kuvetta suomalaiset, demari nousee Saksassa rahakirstun vartijaksi

Nöyryyttävä tappio Merkelille



Suurin häviäjä on Merkel. Vaikka hän asiakysymyksissä pystyi pitämään kristillisdemokraattiensa (CDU) puolia, hallituksen salkkujaossa rautarouva vedettiin kölin alta niin, että rytisi.

Demarit kaappasivat itselleen ulkoministerin ja valtiovarainministerin salkut. Ulkomaalaispolitiikan kannalta tärkeä sisäministeriö meni Baijerin sisarpuolueelle CSU:lle. Kansleri on tietysti aina kansleri, mutta tässä suuressa koalitiossa Merkel taistelee yksin kumppaneiden mahtiministereitä vastaan.

Eniten Merkelin asemaa sekä Saksassa että Euroopassa heikentää se, että rahankirstun vartija on jatkossa demari.

Nyt tilanne on toinen. EU-parlamentin entinen puhemies ja tuleva ulkoministeri Martin Schulz on liputtanut kovaan ääneen sen puolesta, että euroalueella lisätään yhteisvastuuta ja investointeja. Käytännössä Schulz tarkoittaa, että Saksan pitää avata kukkaron nyörejä.

Rahamassia kannattaa raottaa



Se on katkeraa kalkkia koko oikeistounionille (CDU + CSU), joka on aina pyrkinyt siihen, ettei veloista tehdä Euroopassa yhteisiä. Nyt tuo vaara on olemassa.