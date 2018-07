Kommentti: Karmeinta on, jos Trumpin tapa hoitaa kansainvälisiä suhteita on uusi normaali – Helsingin huippukokous on seuraava testi

Ajatellaanpa tilanne, että liittokansleri Angela Merkel on tulossa viralliselle vierailulle Suomeen. Suomessa hallitus on vaihtunut. Petteri Orpo on pääministeri. Kokoomuksen sisällä kuohuu, koska Orpo on ottanut EU:ssa jarrumiehen roolin ja suhtautuu penseästi myös Natoon.