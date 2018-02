Kommentti: Lavrovin ja McMasterin tilityksistä on turha etsiä merkkejä liennytyksestä

Morawieckin mielestä Venäjän valloituspolitiikka on Euroopan suurin uhka ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoin haaste. Karuimmat merkit tästä politiikasta on Morawieckin mukaan nähty Georgiassa ja Ukrainassa.

Kahdella EU:n mahtimaalla, sellaisena Puola pitää nähdä, on pelottavan erilainen linja suhteessa Venäjään. Se ei tiedä hyvää. Ei varsinkaan muotoiluvaiheessa olevan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta.

Syyrian suhteen ainoa toivon kipinä on se, että USA:n ja Turkin välinen keskusteluyhteys on saatu taas toimimaan. Eri asia on edelleen, tuottaako keskustelu tuloksia. Turkin pääministerin Binali Yildirimin esiintyminen Münchenissä ei ollut erityisen lupaava.