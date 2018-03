Kommentti: Murhasiko hullu keksijä kauniin toimittajan sukellusveneessä? Madsenin tapaus kiinnostaa poikkeuksellisuudellaan

Madsenin tapaus on niin poikkeuksellinen ja julma, että se kiinnostaa. Kuten eräs ruotsalaistoimittaja eilen totesi: koko tarina itsessään on erikoinen, koska siinä on hullu ja älykäs keksijä, ammattitaitoinen ja kaunis toimittaja, ja kaikki tapahtuu sukellusveneessä. Tarina on enemmän kuin mitä elokuvat esittävät.