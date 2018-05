Kommentti: Presidentti Trump avasi Pandoran lippaan

Rikas juutalainen galleristi Abir Nassee esittelee ylpeänä kotiaan, joka on aivan juuri avatun Yhdysvaltain suurlähetystön naapurissa Jerusalemissa.

Hän on vuorannut ulkoseinänsä presidentti Donald Trumpia ylistävillä banderolleilla ja julisteilla "God Bless President Donald Trump", "God Bless America" ja "Hallelujah USA and Israel".

Läheisellä kadunpätkällä törmään myös toiseen juutalaiseen, Australiasta Jerusalemiin tuleeseen aktivistiin Judy Bambergeriin. Hänen julisteessaan lukee: "Occupation is not my judaism."