Kommentti: Merkel määrää taas tahdin Saksassa, koska SPD:n vahva nainen jää pois hallituksesta

Saksaa tarvitaan. Toimintakykyistä hallitusta on jo odotettu liian kauan. SPD:n johto teki sekä vaalikampanjassa että vaalien jälkeen anteeksiantamattomia virheitä. Jäsenistö oli viisaampi.

Demarijohdon toiminta ei vakuuta

Saksa saa uuden hallituksen maaliskuun puolivälissä. Oleellista sen toimintakyvyn kannalta on, mitä nimiä SPD nostaa ministereiksi.

Päätösten lykkääminen kertoo epävarmuudesta. SPD:n kentän ja johdon välinen epäluottamus on syvä. Kukaan ei selvästikään vielä tiedä, millä resepteillä sitä pitäisi lähteä hälventämään.

Demareiden sisäinen hajaannus on jatkossa myös yksi Merkelin kolmannen suuren koalition heikkouksista. Puoluejohto ei uskalla päättää. Ja vasen käsi haraa vastaan, kun oikea yrittää tarttua asioihin.

Nahleksen paikka on hallituksessa

Ministerinimityksissä SPD on jo tehnyt pahimman virheensä. Huhtikuussa puoluejohtajaksi valittava Andrea Nahles jää hallituksen ulkopuolelle johtamaan puoluetta ja parlamenttiryhmää.

SDP:n pahin virhe on puolueen vahvan naisen Andrea Nahlesin jättäminen ilman ministerinsalkkua.

Tämä mallista demareilla on kosolti huonoja kokemuksia takavuosilta.

Merkel johtaa jatkossakin hallitustaan ja puoluettaan suvereenisti kanslerinvirastosta. Hän on niskan päällä, kun hallitus tekee päätöksiä, koska demareiden viimeisen sanan sanoo Nahles parlamentissa tai puoluetoimistossa.

Ja on aivan selvää, että hän myös sanoo kärkkäästi. Juuri sitä kiukutteleva puolekenttä edellyttää. Eri asia on, auttaako se mitään, vai repiikö se puoluetta enemmän hajalle.

Scholz peesaa Merkeliä

SPD:n ministerilistan ainoa varma nimi on Saksan kassanvartijaksi nouseva Hampurin ylipormestari Olaf Scholz, josta tulee myös varakansleri.

Oleellista on se, minkälaista linjaa Scholz vetää euroalueen uudistamisessa. Rohkenen veikata, että lisää yhteisvastuuta janoava Etelä-Eurooppa ei saa Hampurin vahvasta miehestä uutta puolestapuhujaa.

Paljon todennäköisempää on, että Scholzista tulee Merkelin liittolainen, kun Saksa naulaa tiukkoja ehtoja lisärahoille ja yhteiselle talletussuojalle.

Gabrielista sisäinen oppositiojohtaja



Euroopan kannalta SPD:n ministerilistan toinen mielenkiintoinen kysymys on, kuka nousee ulkoministeriksi.

Vahvin ehdokas on nykyinen oikeusministeri Heiko Maas. Jos Saksan ylimmän diplomaatin salkku pitää antaa naiselle, puoluesihteerinä ja perheministerinä toiminutta Katarina Barleya on vaikea ohittaa. Myös parlamentin varapuhemies Thomas Oppermann on mainittu spekulaatioissa.