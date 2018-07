Kommentti: Trump on Euroopalle ja Natolle akuutisti isompi haaste ja uhka kuin Putin

Liittolaisten, erityisesti Saksan, on keskityttävä torjumaan Trump-nimistä sisäistä vihollista. Venäjän karhu kiittää ja kumartaa.

Nato-huippukokoukseen Brysseliin saapuvat Euroopan johtajat odottavat toisintoa. Ylimielistä äkäistä ja kärsimätöntä Trumpia, jolle politiikan tekeminen on loputonta vastustajien etsimistä ja lyömistä.

Kesäkuussa Kanadassa Donald Trump keskittyi moittimaan muita G7-maita niiden epäreilusta kauppapolitiikasta ja liian pienistä puolustusbudjeteista. Samaa on luvassa Brysselissä. Trump heittää Nato-kokouksessa puolustusliiton, puolustusbudjetit, vaihtotaseiden vajeet ja EU:n samaan pataan. Näin ounastellaan sekä rapakon takana että vanhalla mantereella.

Liittolaiset, nuo härskit hyväksikäyttäjät

Perinteiset liittolaiset ovat trumpilaisessa katsannossa vastustajia ja vapaamatkustajia, jotka ovat käyttäneet USA:ta härskisti hyväkseen vuosikymmenten ajan. Pahin syntipukki on Saksa.

Savuava Bryssel ja Helsingin diilit

Tällaista suhmurointia pelätään erityisesti Baltian maissa, mutta myös Itä-Euroopassa. Ja pelätään aidosti. Siitäkin huolimatta, vaikka tähän asti Washington on Trumpin johdolla vakuuttanut, ettei Naton kuuluisista turvatakuista tingitä.

Tässäkin on luvassa G7-toisintoa kesäkuulta. Kanadassa Trump runttasi liittolaiset. Sen jälkeen hän lensi Singaporeen tapaamaan Pohjois-Korean diktaattoria.

Saksa ratkaisuasemassa

Berliinin reaktio on tärkeä. Washington on lähettänyt useisiin Nato-pääkaupunkeihin myllykirjeitä liian pienistä puolustusmenoista, mutta suurennuslasin alla on kuitenkin ennen muuta Saksa.