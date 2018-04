Kommentti: Unkari on Euroopan unionin päänsärky

Fidesz voi jatkaa linjaansa

Vaaliteemana pelko

Pelko on hyvä vaaliase, ja sitä Fidesz käytti vaalitaistelussaan surutta hyväksi. Vaalimainonta keskittyi pelottelemaan pakolaisvirroilla, joita ”soroslaiset” Fideszin mukaan yrittävät Unkariin ohjata. Pakolaisvastaisuus on hedelmällinen maaperä tällä hetkellä Euroopassa, ja aivan erityisesti Unkarissa, jonka kautta sadat tuhannet pakolaiset vaelsivat Saksaan ja muihin unionimaihin kesällä 2015 ja syksyllä.

Visegrad-maat rakentamassa uutta "rautaesirippua"?

Taloudelliset keinot lienevät ainoa todellinen painostusväline. EU on Unkarin suurin kauppakumppani ja Unkari EU:n suurin nettohyötyjä. EU-tukien väärinkäytöksistä on käynnissä jo monta tutkintaa. Kysymys on myös siitä, voiko EU hyväksyä jäsenmaan, jossa demokratian pelisäännöt on heitetty roskiin. Samanlainen sanktiomenettely artikla 7:stä kuin nyt on Puolaa vastaan, on toki yksi mahdollisuus Unkarinkin kohdalla