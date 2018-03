Kommentti: Venäjällä luvassa myrskyisiä aikoja – voimapolitiikkaa, perintöprinssin etsintää ja lopulta valtataistelu

Vladimir Putinin viimeisen kauden lopulla voidaan nähdä kovaakin valtataistelua. Myrskyvaroitusta tehostaa se, että yleisen käsityksen mukaan Putinilla ei ole katsottuna mitään tiettyä perintöprinssiä. Putinin ympärillä – kuten autoritaaristen johtajien ympärillä usein – on tietynlainen valtatyhjiö. Liian voimakkaaksi käyneet kilpailijat on raivattu sivuun ennen kuin he ovat ehtineet kasvaa uhaksi.