Kommentti: Yrmeä pakolaisongelman ulkoistaminen voi olla EU:n ainoa toivo – "Yhteinen hyvä pitää unohtaa, jos unioni halutaan pelastaa"

Vaalikarja haluaa tiukkaa pakolaispolitiikkaa



Merkeliläistä humaania pakolaispolitiikkaa toteuttava EU saa hajota, koska se on uhka eurooppalaisille kansallisvaltioille. Jos politiikkaa kiristetään ja kansallisvaltiot säästyvät ”pakolaisvyöryltä”, EU:llakin on oikeus olla olemassa.

Varsinainen ongelma on hallinnassa



Irvokkainta on, että varsinainen ongelma on vuoden 2015 kriisin jälkeen saatu kohtuullisen hyvin hallintaan.

Turvapaikanhakijoita tulee koko ajan vähemmän ja myös populistien sättimää ”turvapaikkaturismia” EU-maiden välillä on suhteellisen vähän. Kriiseistä, vyöryistä ja tulvista on turha puhua.

Baijerin sisäministeri Horst Seehofer ja hänen italialainen kollegansa Matteo Salvini ovat toista mieltä. Juuri he työntävät pakolaisöykkäröinnillään Euroopan unionia kuilun reunalle, koska öykkäröinti on nyt kovaa valuuttaa vaalitaisteluissa.

Baijerin osavaltiovaalien vuoksi EU:n kohtalonkysymys kulminoituu Saksassa. Seehofer on ilmoittanut käännyttävänsä jatkossa Saksan rajalta kaikki ne, joilla on turvapaikkaprosessi meneillään jossain muussa EU-maassa. Ryhmä on marginaalinen, mutta Baijerin CSU on tehnyt siitä periaatekysymyksen.