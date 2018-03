Kommentti: Zuckerberg nousi sosiaalisen median perunakuopasta – riittävätkö lupaukset pitämään Facebookin pystyssä ja skandaalin hallinnassa?

Kriisiviestintä ei ole helppoa isossakaan maailmassa – kesti peräti kolme päivää ennen kuin Zuckerberg astui julkisuuteen Facebook-päivityksellään ja medioiden haastatteluissa. Ja se on nykyaikana ikuisuus. Eikä nyt käsissä ole mikään pieni pr-ongelma.

Anteeksipyyntö vasta somemyrskyn jälkeen

Häiritsevintä Facebookin toiminnassa on ollut se, että se on tiennyt datamassan olemassaolosta jo vuodesta 2015 ja luottanut sinisilmäisesti tai välinpitämättömyyttään siihen, että Cambridge Analytica tuhoaa saamansa Facebook-datan.

Ylimielisyys on sana, joka liian usein liitetään tätä nykyä teknojätin toimintaan.

Facebookin arvosta suli kymmeniä miljardeja

Raha on mahtava kimmoke. Skandaalin jälkeen yhtiön kurssi sukelsi ja parissa päivässä Facebookin arvosta suli 60 miljardia dollaria.

Kiinnostava kysymys on se, tuleeko Facebookista laajemminkin riskiyhtiö sijoittajien silmissä. Eilen muun muassa Nordean kestävän liiketoiminnan rahasto jäädytti sijoituksensa Facebookiin toistaiseksi.

Voiko Facebook romahtaa?

Voisiko #DeleteFacebook olla uusi #metoo?

Twitterissä pyörii jo kampanja #DeleteFacebook. Sitäkään ei kannata väheksyä, koska #metoo alkoi yhdestä näyttelijästä ja nyt se on ravistanut käsityksiämme seksuaalisesta häirinnästä, väkivallasta, häpeän ja vaikenemisen kulttuurilla piilossa pysyneistä rakenteista ympäri maailmaa.

Facebookilla historiansa pahin kriisi

Joka tapauksessa Facebookista on tullut jo vuosia sitten merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä hyvässä että pahassa. Yhtiö on ollut kriisien keskellä aiemminkin, mutta tämä on niistä toistaiseksi pahin. Yhtiöön haluavat päästä käsiksi myös poliitikot.