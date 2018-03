Konsulttiyhtiö kehuskelee luoneensa Trumpin voittoisan "kiero Hillary” -kampanjan – apuna miljoonien some-tilien data

Brittiyhtiö Channel 4 -on nauhoittanut salaa keskusteluja, joita toimittaja on tehnyt Cambridge Analytican toimitusjohtajan ja muiden yhtiön päättäjien kanssa. Toimittaja esitti yhtiön mahdollista asiakasta, jolle yhtiön edustajat ovat puhuneet varsin avomielisesti.

"Yhtiömme tiedoilla pääsimme oikeaan lopputulokseen"

Alexander Nix sanoo tavanneensa silloisen presidenttiehdokas Trumpin "useita kertoja" ja että hänen yhtiönsä on ollut keskeisessä roolissa kampanjan viimeisinä kuukausina.

"Defeat crooked Hillary"

Yhtiöryppään toinen johtaja Mark Turnbull puolestaan kertoi, kuinka he loivat kampanjan, jossa vastaehdokas leimattiin kieroksi lauseella "voitetaan kiero Hillary".

Käytti Facebook-tilejä hyödykseen

Facebook on joutunut Euroopan unionin, Britannian ja Yhdysvaltojen viranomaisten tutkimusten kohteeksi. Yhtiön perustajalle Mark Zuckerbergille on lähetetty virallinen kutsu tulla selittämään Britannian kansanedustajille, mitä varsinaisesti on tapahtunut Facebookin ja Cambridge Analytica -yhtiön välillä.