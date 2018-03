Korea-asiantuntija MTV:lle: Suomi vahvoilla Trumpin ja Kim Jong-unin huippukokouspaikaksi – "Helsinki on historiallisesti hyvä vaihtoehto"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kaavailtu tapaaminen on kaikkea muuta kuin varmaa. Voittoa tavoittelemattoman Korea Society -järjestön johtaja ja Columbian yliopiston tutkija arvioi, että kaikilla osapuolilla on aito tahto neuvottelupöytään.

Noerper on toiminut ennen asiantuntijarooliaan Yhdysvaltain ulkoministeriön analyytikkona ja korostaa, että jo tapaamisen suunnittelu vähentää maiden välistä jännitettä.

Tapaamispaikka kuuma puheenaihe

Pohjois-Korean hallinnon näkemyksiä välittävän uutistoimiston mukaan dialogi Yhdysvaltojen kanssa on merkki Pohjois-Korean itsevarmuudesta. Samassa uutislähetyksessä korostettiin tiistaina, etteivät pakotteet ole syynä Pohjois-Korean yhteistyöhalukkuuteen.

– Mikäli huippukokous järjestetään, on tärkeää, että se näyttäytyy onnistuneelta. Mikäli neuvottelu ei vaikuta onnistuneelta, riskit kasvavat. Konflikti lisääntyy ja sotilaallisesta yhteenotosta tulee todellinen huoli. Se olisi vaarallista, Noerper korostaa.

Yksi iso kysymys on mahdollinen tapaamispaikka. Kim Jong-unin on arvioitu haluavan Kiinaan lyhyemmän ja turvallisemman matkan vuoksi. Noerperin arvion mukaan paikaksi etsitään myös puolueettomampaa maaperää.

– On suuri mahdollisuus, että tapaaminen järjestetään Pohjoismaissa. Helsingin tai Tukholman vahvuutena on hyvä maine konfliktien ratkaisussa, sanoo Noerper.

Helsingillä historiassa merkittävä rooli

Noerperin mukaan Pohjois-Korean edustajan Suomen vierailu ja Pohjois-Korean ulkoministerin Ruotsin matka oli sovittu ennen huippukokoussuunnitelmia. Noerper uskoo, että Trumpin ja Kimin kokouspaikka on kuitenkin ollut tapaamisissa yhtenä puheenaiheena.

Noerperista Suomi on yksi vahva vaihtoehto huippukokouspaikaksi.

– Helsinki on historiallisesti hyvä vaihtoehto, jos ajatellaan vuoden 1975 neuvotteluja. Silloin Etykin huippukokouksessa kommunistinen blokki lämmiteltiin neuvotteluihin. Helsinki voisi toimia symbolisesti jälleen Pohjois-Korean kaltaisen jään sulattajana, arvioi Noerper.

Presidentti Trump on sanonut haluavansa tavata Kim Jong-unin toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tapaaminen onnistuu, suurin kiitos kuuluu Noerperista Etelä-Korean presidentille.

– Vuosikymmenien saatossa Pohjois-Korea on yleensä ollut yhteydessä suoraan Washingtoniin, nyt Soul on välittäjänä. Kun tulee puhe Nobelin rauhanpalkinnosta, Etelä-Korean Moon Jae-in on vahvoilla listassa. Mikäli tapaaminen lopulta siis järjestyy ja se menee lännen kannalta hyvin.