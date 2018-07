Korkeimman oikeuden puheenjohtaja asettui Puolan hallitusta vastaan – EU puolestaan uhkaa järeimmällä kurinpitokeinollaan

Gersdorf saapui töihin, vaikka on hallituksen ja presidentin mielestä eläkkeellä. Gersdorfin mielestä hän jatkaa kuusivuotisen kautensa loppuun, vuoteen 2020 asti.

– Korkeimman oikeuden puheenjohtajan virka on määritelty perustuslaissa. Se ei keskusteluilla tai pikaisilla lakimuutoksilla muuksi muutu, Gersdorf sanoi tänään toimittajille.

Varsovassa on eilen ja tänään järjestetty mielenosoituksia uudistusta vastaan. Kriitikoiden mielestä lakiuudistus, ja muut hallituksen toimet, vaarantavat oikeuslaitoksen riippumattomuuden lisäämällä poliittista ohjausta. Oikeusvaltioperiaatteessa poliittiset päättäjät ja oikeuslaitos pidetään erillään.

EU käynnisti rikkomusmenettelyn

Myös Euroopan komission mielestä Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus on vaarassa. Se käynnisti maanantaina Lissabonin sopimuksen seitsemännen artiklan mukaisen rikkomusmenettelyn, joka on unionin järein kurinpitokeino sen perusarvoista lipsuvalle jäsenmaalle.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki puolusti tänään uudistuksia Euroopan parlamentin istunnossa Strasbourgissa. Hänen mielestään jokaisella maalla on oikeus tehdä omat päätöksensä oikeusjärjestelmästään.

– Jos oikeusvaltioperiaatetta uhataan systemaattisesti, emme voi katsoa sitä sormien läpi. Emme voi sanoa, että kyseessä on vain kansallinen asia, komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis perusteli komission kantaa.

Osa europarlamentaarikoista ilmaisi kantansa Morawieckin vierailulla pitämällä pöydällään oikeusvaltioperiaate-kylttejä (Rule of Law).

Useita muutoksia viime vuosina

Laki ja Oikeus sai muodostettua yksin enemmistöhallituksen vuoden 2015 vaalien jälkeen. Siitä lähtien puolue on tehnyt muutoksia oikeusjärjestelmään, jotka lisäävät parlamentin ja hallituksen valtaa oikeuslaitoksessa. Osa uudistuksista on kuitenkin tyssännyt perustuslakituomioistuimeen. Presidentti Duda on siunannut uudistukset yhtä lukuun ottamatta, jonka hän esti veto-oikeudellaan.