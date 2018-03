Koulu-uhkaukset lisääntyivät Floridan koulusurman jälkeen – asejärjestö NRA:n vastustus kiihtyy

Maddie Chamberlain on tullut äitinsä kanssa laskemaan ruusuja menetetyn ystävänsä muistoksi. Chamberlainia itkettää yhä joka päivä.

Yhdysvaltalaisissa tv-väittelyissä floridalaisnuoret näyttäytyvät vahvoina asejärjestön vastustajina. Todellisuudessa he hyvästelevät yhä ystäviään.

Pienen Parklandin kaupungin asukkaat pysähtyvät päivittäin Marjory Stoneman Douglasin -koulun edustalle, jonka eteen on pystytetty seitsemäntoista ristiä.

– En halua, että kukaan joutuu enää kokemaan samaa, mitä me koimme. Meillä on nyt terapiakoiria ja ohjaajia apuna. On silti vaikea mennä tunneilla, koska ystävämme ovat poissa. Se tekee surulliseksi, Samantha Deitsch, 15, kertoo.