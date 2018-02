Köyhyyttä, maahan- ja maastamuuttoa, kansalaispalkkaa? – Italia hukannut vuosikymmenen 2008 kriisin jälkeen

Mielipidemittauksissa voittajaksi on nousemassa keskustaoikeistolaisten ja äärioikeistolaisten puolueiden liittouma.

Jos liittouma voittaa, siihen kuuluvan Forza Italia -puolueen merkkihahmo, entinen pääministeri Silvio Berlusconi, on luvannut ajaa maasta 600 000 siirtolaista vuoden aikana.

Italiaan on viime vuosina saapunut Välimeren yli satojatuhansia turvapaikanhakijoita ja siirtolaista Lähi-idästä, Aasiasta ja Afrikasta.

Ilmiö koettelee monen italialaisen hermoja ja on lisännyt äärioikeistolaisten puolueiden, Pohjoisen Liiton ja Italian veljien, kannatusta. Nämä puolueet kuuluvat samaan vaaliliittoumaan Forza Italian kanssa.

Kyselyissä italialaisten suurin huoli on kuitenkin talous, työpaikat ja köyhyys.

Viisi miljonaa lähtenyt maasta

Se uskoo, että luku on suurempi, sillä kaikki italialaiset eivät ole ilmoittautuneet lähetystöön uudessa maassaan. Italiassa asuu nyt noin 60 miljoonaa ihmistä.

Moni ei löydä Italiasta töitä tai palkka on niin pieni, ettei sillä tule toimeen. Ajatus lähteä herää, vaikka italialaiset ovat kotiseuturakkaita.

Töitä kolmen euron tuntipalkalla

Italiassa ei ole minimipalkkaa. Reutersin haastattelema 48-vuotias Angela Grossi kertoo, että hänelle on tarjottu väliaikaisia töitä kolmen euron tuntipalkalla.

Köyhyys Italian vakavin ongelma

– Se on Italian vakavin ongelma, sanoo absoluuttisen köyhyyden lisääntymiseen viittaava taloustutkija Roberto Perotti Bocconin yliopistosta uutistoimisto Reutersille.

Italian talous ei ole toipunut vuoden 2008 talouskriisistä, toisin kuin muut euromaat. Syitä on paljon jäykästä byrokratiasta ja tahmeasta oikeuslaitoksesta valtion syvään velkaantumiseen. Joku syyttää kaikesta maan liittymistä euroon.

Italian työttömyysluku on nyt 10,8 prosenttia, neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin kymmen vuotta sitten. Kroonisesti köyhässä etelässä se on yli 18 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on lähes 47 prosenttia.