Kranaatit lentelevät, uhriluku kasvaa ja uusia iskuja odotetaan – poliisi huolissaan Malmön jengiläisten yhteenotoista

Malmön poliisijohtaja Stefan Sinteusin mukaan isku kertoo siitä, että poliisi on onnistunut toimissaan.

Väkivaltaa ympäri Ruotsia

Sinteus saattaa olla oikeassa. Viime aikoina Malmössä on paitsi räjäytelty niin myös ammuttu. Eikä muukaan Ruotsi ole säilynyt murhilta.

Lisäksi poliisit näyttävät olevan kohteina entistä useammin. Poliisin kotitaloa on tulitettu Västeråsissa ja poliisiauto räjähti Malmössä.

Jengiläisillä pitkät rikosrekisterit

Malmön poliisin mukaan tällä hetkellä noin 200 henkilöä on mukana neljässä, viidessä käynnissä olevassa konfliktissa Malmön alueella. Kaksi poliisitalon iskussa pidätettyä kuuluvat tähän 200 jengiläisen joukkoon.

Jengiläisten välienselvittelystä on kyse myös muualla maassa.

– Asialla ovat henkilöt, joiden koulukäynti on epäonnistunut, heillä ei ole työtä ja he ovat eläneet rikoksilla jo useamman vuoden. Tänä aikana he ovat nousseet korkealle rikollisten hierarkiassa, kertoo Sinteus.