Kouluampumisesta selviytynyt Emma keräsi hetkessä yli miljoona Twitter-seuraajaa – boikoteista kärsivä asejärjestö NRA jää kauas taakse

Kouluampumisen jälkeen pitämänsä puheen tiimoilta paljon julkisuudessa olleen opiskelija Emma Gonzálezin Twitter-tilillä on on seuraajia nyt reilusti yli miljoona, NRA:lla puolestaan hieman alle 600 000.

10 päivässä yli miljoona seuraajaa

Kymmenessä päivässä hän on siis kerryttänyt seuraajia yli miljoonan. Esimerkiksi Gonzálezin eilen julkaisema twiitti on kerännyt 226 000 tykkäystä ja 52 jakoa.

NRA puolestaan liittyi Twitteriin jo vuonna 2009. Tällä hetkellä sillä on 599 000 seuraajaa.

Viimeisin twiitti on linkki juttuun, joka kertoo opettajien aseistamisesta. Twiitistä on tykännyt 3 900 Twitter-käyttäjää, ja sitä on jaettu 1 200 kertaa.